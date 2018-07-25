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Стекольный цех взорвался в Ереване
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В Ереване после взрыва госпитализировали трех человек 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: Sputnik
Три человека госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в среду утром в Ереване, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
Ранее в ведомстве заявили, что 25 июля в службу спасения 911 поступило сообщение о взрыве в Ереване по адресу Арташисяна, 72. На место выехали два расчета пожарных-спасателей, отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, оперативные группы центра кризисного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, сотрудники отдела психологической поддержки.
"Выяснилось, что в цеху по производству стекла произошел взрыв, в результате которого частично обрушились стены предприятия (70 квадратных метров). По предварительным данным, двух человек спасатели госпитализировали в медцентр, еще один пострадавший был доставлен в больницу гражданами", — говорится в сообщении на сайте МЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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