Стекольный цех взорвался в Ереване

В Ереване после взрыва госпитализировали трех человек

Три человека госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в среду утром в Ереване , сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Ранее в ведомстве заявили, что 25 июля в службу спасения 911 поступило сообщение о взрыве в Ереване по адресу Арташисяна, 72. На место выехали два расчета пожарных-спасателей, отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, оперативные группы центра кризисного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, сотрудники отдела психологической поддержки.

"Выяснилось, что в цеху по производству стекла произошел взрыв, в результате которого частично обрушились стены предприятия (70 квадратных метров). По предварительным данным, двух человек спасатели госпитализировали в медцентр, еще один пострадавший был доставлен в больницу гражданами", — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.