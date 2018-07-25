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Убийц россиянки в Египте приговорили к смертной казни
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В Египте убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Justin Tallis
Уголовный суд провинции Южный Синай в Египте приговорил к смертной казни трех подсудимых по делу об убийстве в Шарм-эш-Шейхе россиянки и ее мужа-египтянина, сообщает египетская газета "Аль-Ахрам".
Суд вынес такое решение после утверждения приговора муфтием.
Владелец египетской турфирмы и его жена-россиянка были убиты на частной вилле в Шарм-эш-Шейхе на Красном море в конце мая прошлого года. По подозрению в убийстве задержан бухгалтер турфирмы, которой владел убитый, а также два его сообщника.
По информации полиции, преступление было совершено в доме близ курорта Amwaj в районе Набк в Шарм-эш-Шейхе. Ссора между двумя мужчинами — сорокалетним владельцем турфирмы с двойным египетско-итальянским гражданством и его бухгалтером — возникла из-за денег. Завязалась драка, бухгалтер убил главу турфирмы холодным оружием. Затем он убил и жену своего работодателя, сорокалетнюю россиянку Александру, поскольку та хотела позвать на помощь.
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