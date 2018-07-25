Пассажиры пять часов задыхались в самолете

Пассажиры российской авиакомпании пять часов задыхались в самолете

Пассажиров лайнера « Уральских авиалиний », летевшего из Барселоны в Петербург , пять часов продержали в Хельсинки , не выпуская из самолета. Об этом сообщает «Мойка 78».

Инцидент произошел 21 июля. По данным издания, лайнер не смог сесть в Пулково из-за тумана и приземлился в аэропорту Хельсинки для дозаправки.

Пассажиры утверждают, что командир лайнера держал их 5 часов 20 минут в самолете со сломанным кондиционером. В течение часа у них не было питьевой воды. Экипаж не выпускал пассажиров, хотя аэропорт предоставил два трапа, два автобуса и разрешил перевезти пассажиров в транзитную зону.

В результате у некоторых пассажиров началась паника, из-за нехватки воздуха они начали выходить на трапы, а одной женщине стало плохо.

По словам очевидцев, командир воздушного судна «откладывал вылет по разным причинам».