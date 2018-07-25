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Пассажиры пять часов задыхались в самолете
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Пассажиры российской авиакомпании пять часов задыхались в самолете 

Рамблер 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пассажиров лайнера «Уральских авиалиний», летевшего из Барселоны в Петербург, пять часов продержали в Хельсинки, не выпуская из самолета. Об этом сообщает «Мойка 78».
Инцидент произошел 21 июля. По данным издания, лайнер не смог сесть в Пулково из-за тумана и приземлился в аэропорту Хельсинки для дозаправки.
Пассажиры утверждают, что командир лайнера держал их 5 часов 20 минут в самолете со сломанным кондиционером. В течение часа у них не было питьевой воды. Экипаж не выпускал пассажиров, хотя аэропорт предоставил два трапа, два автобуса и разрешил перевезти пассажиров в транзитную зону.
В результате у некоторых пассажиров началась паника, из-за нехватки воздуха они начали выходить на трапы, а одной женщине стало плохо.
По словам очевидцев, командир воздушного судна «откладывал вылет по разным причинам».
При этом проблемы с вылетом у лайнера начались еще в Испании: рейс задержали на один час 45 минут — до 22.50 по местному времени. В первый раз лайнер попытался сесть в Петербурге в 03.40. После заправки в Хельсинки самолет вернулся в город к 10:00.
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