Воспитателя в Челябинске наказали за избиение детей

Экс-воспитатель осужден на два года исправительных работ за избиение детей в Челябинске

Суд в Челябинске признал бывшего воспитателя Центра помощи детям виновным в избиении в 2016 году трех детей заключенных и назначил ему наказание в виде двух лет исправительных работ. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

"Мировой судья судебного участка № 1 Советского района города Челябинска назначил бывшему воспитателю центра помощи детям наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства ежемесячно… Всего установлены три факта, когда в результате действий осужденного дети получили телесные повреждения. Всем пострадавшим по семь-восемь лет, у всех родители отбывают наказание в местах лишения свободы. Подсудимый признавал факты "воспитательного воздействия", но не признавал факт жестокого обращения", — пояснили ТАСС в пресс-службе.

Осужденный также на три года лишен права воспитывать несовершеннолетних и надзирать за ними.

По данным прокуратуры, осенью 2016 года осужденный, желая прекратить конфликт между детьми, схватил за руку девочку, дернул ее на себя. В результате падения воспитанница получила гематомы.

Другой пострадавший воспитанник лежал на кровати и разговаривал по сотовому телефону. Желая это прекратить, бывший воспитатель выдернул из-под мальчика простыню, отчего последний упал с кровати, ударившись головой о тумбочку, ногой о батарею, правым боком о кровать.

Третий несовершеннолетний не сдал вовремя в стирку грязные вещи. За это он получил удар тазиком по лицу, не менее двух ударов кулаком по голове, удары мешком для грязного белья и рубахой по туловищу. И был отправлен мыть женский и мужской туалеты.