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В турецком отеле избили россиян-молодоженов
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В турецком отеле избили россиян-молодоженов 

Рамблер 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пару из подмосковного города Руза избили в турецком отеле во время медового месяца. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, молодожены отдыхали в пятизвездочном отеле курорта Бодрум. Один из вечеров они проводили время в баре, слушая музыку. Конфликт произошел, когда управляющий выключил колонки.
Россияне потребовали включить музыку, отметив, что бар работает круглосуточно. После этого между управляющим и россиянами началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
« [Управляющий] схватил меня за руку и начал с силой тащить куда-то со словами «я покажу тебе дискотеку сейчас», — рассказала пострадавшая россиянка.
Супруг девушки вступился за нее, затем к потасовке присоединились охранники. В итоге участников конфликта разняли приехавшие полицейские.
Молодожены пожаловались, что после драки у них осталось «приличное количество» ссадин и синяков. На следующий день они переехали в другой отель. Они планируют через суд добиться извинений и компенсации.
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