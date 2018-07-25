В турецком отеле избили россиян-молодоженов

По данным издания, молодожены отдыхали в пятизвездочном отеле курорта Бодрум . Один из вечеров они проводили время в баре, слушая музыку. Конфликт произошел, когда управляющий выключил колонки.

Россияне потребовали включить музыку, отметив, что бар работает круглосуточно. После этого между управляющим и россиянами началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

« [Управляющий] схватил меня за руку и начал с силой тащить куда-то со словами «я покажу тебе дискотеку сейчас», — рассказала пострадавшая россиянка.

Супруг девушки вступился за нее, затем к потасовке присоединились охранники. В итоге участников конфликта разняли приехавшие полицейские.

Молодожены пожаловались, что после драки у них осталось «приличное количество» ссадин и синяков. На следующий день они переехали в другой отель. Они планируют через суд добиться извинений и компенсации.