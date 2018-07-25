В Новосибирске рухнул «Cirrus», погиб пилот

Легкомоторный самолет «Cirrus» нашли под Новосибирском, пилот погиб

Спасатели нашли легкомоторный самолет "Cirrus", который утром в среду пропал по пути из Новосибирска Томск , пилот погиб, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. На поиски борта присоединился вертолет Ми-8.

По предварительным данным прокуратуры, на борту находился только пилот. По данному факту начата проверка об исполнении законодательства о безопасности воздушного транспорта.