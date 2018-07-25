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В Новосибирске рухнул «Cirrus», погиб пилот
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Легкомоторный самолет «Cirrus» нашли под Новосибирском, пилот погиб 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли легкомоторный самолет "Cirrus", который утром в среду пропал по пути из Новосибирска в Томск, пилот погиб, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. На поиски борта присоединился вертолет Ми-8.
По предварительным данным прокуратуры, на борту находился только пилот. По данному факту начата проверка об исполнении законодательства о безопасности воздушного транспорта.
"Обнаружен в районе Заельцовского бора. Пилот погиб. Предварительно он является владельцем", — сказал собеседник агентства.
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