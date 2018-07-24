Убийство телеведущего поразило страну

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Проломили голову и заткнули носком: страшное убийство телеведущего поразило россиян 

Дни.ру 12 часов назад
Бытовой конфликт — основная версия следствия по делу об убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород". В правоохранительных органах не связывают трагедию с профессиональной деятельностью Дениса Суворова.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, которые могли быть причастны к преступлению, передает RT.
>> В Нижнем Новгороде убили журналиста
Как сообщалось, журналист возвращался от друзей в ночь с субботы на воскресенье, но до дома не дошел. В понедельник участники поисково-спасательного отряда "Волонтер" начали поиски пропавшего. Тело нашли у Нижегородской соборной мечети, сообщает РИА ФАН.
Свидетели рассказывают, что журналист погиб при весьма странных обстоятельствах. В ту ночь очевидцы слышали крики, доносящиеся со стройплощадки трамплина — позже именно там и нашли тело молодого человека, передает NewsNN.
Бывшая однокурсница погибшего сообщила журналистам, что рядом с трупом лежал окровавленный камень, которым, судя по всему, и наносил удары убийца. Сообщается, что Суворова смогли опознать только по татуировкам. Еще в ориентировках волонтеры сообщали, что на левом предплечье у него изображена кельтская секира, а на правом — полинезийская черепаха.
Знакомые Дениса рассказали изданию "СтарХит" еще более шокирующие подробности. По их словам, у погибшего была проломлена голова, а во рту был носок.
Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", Денис Суворов вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом". Кроме того, он был редактором интернет— портала вестинн.рф.
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