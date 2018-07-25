По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет

Легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта "Северный" Новосибирска , пропал по пути в Томск , сообщается на сайте регионального МЧС.

"Двадцать пятого июля 2018 года в 08.05 (04.05 мск) поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел с аэропорта "Северный" города Новосибирск, следовал в аэропорт города Томска. В установленное время (8.00 (04.00) в конечный пункт назначения самолет не прибыл", — говорится в сообщении.

По словам охраны аэропорта "Северный", самолет взлетел в 06.10 (02.10 мск), и проследовал в направлении населенного пункта Мочище, уточняется в сообщении. Для проведения поисковых работ в готовность приведен вертолет Ми-8 (ОАО "Ельцовка") с шестью членами экипажа и спасателями авиационного спасательного центра.