Ещё
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: depositphotos.com
Легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта "Северный" Новосибирска, пропал по пути в Томск, сообщается на сайте регионального МЧС.
"Двадцать пятого июля 2018 года в 08.05 (04.05 мск) поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел с аэропорта "Северный" города Новосибирск, следовал в аэропорт города Томска. В установленное время (8.00 (04.00) в конечный пункт назначения самолет не прибыл", — говорится в сообщении.
По словам охраны аэропорта "Северный", самолет взлетел в 06.10 (02.10 мск), и проследовал в направлении населенного пункта Мочище, уточняется в сообщении. Для проведения поисковых работ в готовность приведен вертолет Ми-8 (ОАО "Ельцовка") с шестью членами экипажа и спасателями авиационного спасательного центра.
Добавляется, что в УФСБ по Новосибирской области подана заявка на определение местонахождения сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолета.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии1  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США162
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь5
Раскрыта правда о «Посейдоне»83
Названы причины непринятия Украины в НАТО23
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение