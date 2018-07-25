Жительницу Приамурья осудили за истязание детей

Жительницу Приамурья осудили на 17 лет за истязание опекаемых детей

Суд в Приамурье приговорил к 17 годам колонии общего режима жительницу Бурейского района по обвинению в том, что она истязала троих малолетних детей, взятых под опеку, в августе прошлого года один из детей скончался от побоев, сообщает прокуратура региона в среду.

Как установило следствие, истязания малолетних продолжались с начала января 2015 года по 23 августа 2017, женщина в суде признала свою вину частично.

"Опекун истязала опекаемых ею троих малолетних детей. С 2016 по 2017 годы женщина неоднократно причиняла 6-летнему опекаемому телесные повреждения различной степени тяжести. В августе 2017 года ею были нанесены этому же потерпевшему несколько ударов кулаками и ногами, в результате которых ребенку причинены травмы, не совместимые с жизнью… Суд признал подсудимую виновной, назначив ей наказание сроком 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщает надзорное ведомство.