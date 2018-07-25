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В столице Перу прогремели два взрыва
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В столице Перу прогремели два взрыва 

Российская Газета 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
В одной из больниц Лимы прогремели два взрыва, в результате которых 20 человек пострадали. Двое находятся в критическом состоянии. В полиции не исключают версию теракта.
Инцидент произошел в медицинском учреждении в районе Сан-Исидра. Ранения получили люди, находившиеся на парковке и в лаборатории.
Первоначально власти предполагали, что причиной случившегося стала утечка газа, однако позже на месте проишествия были обнаружены рюкзак и пряжка, которая могла удерживать взрывное устройство.
В правоохранительных органах считают, что действовали смертники. За их жизнь сейчас борются врачи, сообщает РИА Новости.
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