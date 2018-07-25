В столице Перу прогремели два взрыва

В одной из больниц Лимы прогремели два взрыва, в результате которых 20 человек пострадали. Двое находятся в критическом состоянии. В полиции не исключают версию теракта.

Инцидент произошел в медицинском учреждении в районе Сан-Исидра. Ранения получили люди, находившиеся на парковке и в лаборатории.

Первоначально власти предполагали, что причиной случившегося стала утечка газа, однако позже на месте проишествия были обнаружены рюкзак и пряжка, которая могла удерживать взрывное устройство.