Названа причина трагедии в «Зимней вишне»

СК: на противопожарной системе в «Зимней вишне» сэкономили 7 млн рублей

Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове , где 25 марта погибли 60 человек, установил, что на противопожарной системе сэкономили 7 млн рублей. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин в интервью газете "Коммерсантъ" по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ.

"Представители "Системного интегратора" [компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТРЦ] предложили Богдановой [Юлии Богдановой, гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которое владело ТРЦ] заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, установленную в "Зимней вишне" еще до них", — сообщил Голкин.

"Но Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 млн рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятых этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", — отметил представитель следствия.

По его словам, гибель 60 человек стала "результатом экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности".

Представитель СК рассказал, что в ближайшие дни будет предъявлено обвинение в окончательной редакции первым семи из 11 фигурантов дела, в том числе пожарному Сергею Генину , управляющей ТРЦ Надежде Судденок , гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой и руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко . В зависимости от роли каждого из них им инкриминируются статьи 109, 219, 285, 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").

Вместе с тем, подчеркнул Сергей Голкин , "расследование основного дела будет продолжено".