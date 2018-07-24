Снявшую видео на фоне парня в луже крови признали виновной

Суд присяжных в Лондоне признал 20-летнюю Фатиму Кхан виновной в организации убийства своего бойфренда, 18-летнего мигранта из Афганистана Халида Сафи.

Как сообщает The Daily Mail, убийство Сафи произошло в 2016 году. Фатима Кхан сняла видео на фоне лежащего в луже крови возлюбленного, прокомментировав его словами: «Вот что случается, если ты спишь со мной».

Как выяснило следствие, Фатима задумала убить Халида, когда он неожиданно явился к ней домой. Родители Фатимы не знали об их отношениях, и девушка испугалась их гнева.

Чтобы осуществить задуманное, Фатима обратилась к влюбленному в нее знакомому, 19-летнему Раза Хану, с которым она ежедневно общалась в Snapchat.

Фатима пригласила Халида в кофейню и позвала туда же Раза Хана. Когда Раза подъехал, Фатима ушла в туалет, где провела больше 7 минут. Между Раза и его оппонентом завязалась борьба, в ходе которой Раза нанес Халиду несколько ударов ножом, два из которых попали в сердце.

Раза также получил ранения, но сумел скрыться с места преступления. Полиция до сих пор не обнаружила его местонахождения.

Увидев Халида в луже крови, Фатима достала телефон и сняла его на видео, снабдив запись комментарием: «Вот что случается, если ты спишь со мной».

Приговор Фатиме Кхан будет озвучен через неделю.