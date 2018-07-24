Ещё
Женщин осудили за убийство мужчины в День влюбленных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кировской области осудили двух женщин, убивших мужчину в День влюбленных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / ivanfff
Две женщины, которые забили до смерти мужчину в поселке Донаурово Кировской области в День влюбленных, приговорены каждая к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК России по региону.
Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2018 года две женщины 30 и 33 лет, находясь в компании своих односельчан, распивали спиртные напитки в одном из домов в поселке Донаурово Уржумского района.
В ходе употребления алкоголя между женщинами и присутствующим 62-летним мужчиной произошла словесная ссора. Женщины нанесли потерпевшему телесные повреждения руками, ногами, металлической тростью и табуретом по телу и голове. После произошедшего они ушли из дома и продолжили распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время женщины вернулись на место происшествия. Обнаружив мужчину лежащим на полу и осознав, что он не подает признаки жизни, они сообщили о произошедшем в полицию.
"В ходе следствия вину в совершенном преступлении они обе признали. Суд поддержал мнение государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и приговорил каждую осужденную к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль422
Скончался Александр Исаков16
Россия стянула военную технику к западным рубежам558
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть224
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение