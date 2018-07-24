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При взрыве в гараже в Петербурге погибли люди
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В Петербурге в гараже частного дома взорвался газовый баллон, есть погибшие 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли, еще трое пострадали при взрыве газового баллона в гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Взрыв газового баллона произошел в пристроенном гараже к частному жилому дому на улице Лермонтова. Пострадали пять человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате взрыва полностью разрушен пристроенный гараж и частично — жилой дом. Обстоятельства ЧП выясняются.
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