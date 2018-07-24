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В ОБСЕ отреагировали на убийство журналиста Суворова
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В ОБСЕ назвали новость об убийстве журналиста Суворова ужасной 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: OSCE/Mikhail Evstafiev
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасными сообщения об убийстве российского журналиста Дениса Суворова.
Журналист Денис Суворов был убит в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в региональном СУ СК РФ. Тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено утром 24 июля в районе Казанской набережной в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.
"Ужасные новости о насильственной смерти российского журналиста и телеведущего Дениса Суворова, работавшего в государственной телекомпании "Нижний Новгород". Жду дальнейшей информации об обстоятельствах и мотивах. Мои глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.
Погибший Денис Суворов являлся журналистом ГТРК "Нижний Новгород". На сайте телеканала сообщается, что Суворов трагически погиб. По данным ГТРК, он вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом" и был редактором интернет-портала вестинн.рф.
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