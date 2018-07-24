Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове арестован

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

"По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Врадий.

По её словам, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе генетической, психиатрической, судебно-медицинской. Также было изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позже было обнаружено тело ребенка.