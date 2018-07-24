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Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове арестован
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
Суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове, тело которой нашли в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.
"По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Врадий.
По её словам, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе генетической, психиатрической, судебно-медицинской. Также было изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позже было обнаружено тело ребенка.
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