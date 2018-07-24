В Ростовской области обрушилось здание шахты

Двое рабочих погибли в результате обрушения части здания на шахте "Алмазная" в Ростовской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщила журналистам представитель СУ СК России по области Галина Гагалаева.
По предварительным данным, 24 июля при производстве работ по демонтажу здания бывшего дробильно-сортировочного отделения шахты "Алмазная", расположенной в городе Гуково Ростовской области, произошло обрушение части здания, в результате чего двое рабочих получили травмы, от которых скончались.
В настоящее время из-под обломков извлечено тело только одного рабочего.
"Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ", — сказала она.