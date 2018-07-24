Ещё
В Испании на пассажирском судне произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании на пассажирском судне произошел пожар 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: © AP Photo / Oriol Duran
Сильный пожар произошел на пассажирском судне в устье реки Ароуса (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия), сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Галисии.
На туристическом катамаране, который перевозил пассажиров в районе острова Ла Тоха и муниципалитета О-Грове, находились 48 человек, в том числе восемь детей и три члена экипажа. Причины возгорания неизвестны, говорится в сообщении.
На месте работает большое количество спасателей и пожарных. Сразу после возгорания часть людей прыгнули в воду, других сняли с горящего судна туристические и частные суда, которые находятся в районе. Есть раненые. Информации о погибших пока нет, отмечает служба.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину549
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы
НАТО готовится напасть на Россию
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением6
Дачникам вновь усложнили жизнь80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение