В Испании на пассажирском судне произошел пожар

Сильный пожар произошел на пассажирском судне в устье реки Ароуса (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия), сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Галисии.

На туристическом катамаране, который перевозил пассажиров в районе острова Ла Тоха и муниципалитета О-Грове, находились 48 человек, в том числе восемь детей и три члена экипажа. Причины возгорания неизвестны, говорится в сообщении.

На месте работает большое количество спасателей и пожарных. Сразу после возгорания часть людей прыгнули в воду, других сняли с горящего судна туристические и частные суда, которые находятся в районе. Есть раненые. Информации о погибших пока нет, отмечает служба.