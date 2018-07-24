Стали известны детали крушения самолета в Подмосковье

В МЧС сообщили обстоятельства крушения самолета в Подмосковье

Ранее сообщалось о гибели двух человек при падении учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино".

"Установлено, что при проведении третьего разворота произошло падение частного многоцелевого учебно-тренировочного самолета Zlin-326 №РА-2801", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после крушения воздушного судна возгорания не последовало, разрушений жилых строений нет. К ликвидации последствий ЧП привлекались в общей сложности 27 человек и восемь единиц техники.