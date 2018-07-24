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Стали известны детали крушения самолета в Подмосковье
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В МЧС сообщили обстоятельства крушения самолета в Подмосковье 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Частный многоцелевой учебно-тренировочный самолет Zlin-326, потерпевший крушение в Серпуховском районе Московской области, упал на землю при проведении третьего разворота, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о гибели двух человек при падении учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино".
"Установлено, что при проведении третьего разворота произошло падение частного многоцелевого учебно-тренировочного самолета Zlin-326 №РА-2801", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после крушения воздушного судна возгорания не последовало, разрушений жилых строений нет. К ликвидации последствий ЧП привлекались в общей сложности 27 человек и восемь единиц техники.
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