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В Египте закрыли «опасный» пляж
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В Египте закрыли пляж, на котором за неделю утонули более 20 человек 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Александрии на Средиземном море в Египте распорядился закрыть один из городских пляжей, на котором за неделю утонули более 20 местных жителей, пишет египетская газета "Масрави".
Сообщается, что опасный Пальмовый пляж расположен в александрийском районе аль-Агми. Местные жители прозвали этот участок побережья "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных течений в этом районе. Только за одну неделю здесь утонул 21 человек.
Губернатор Александрии запретил местным жителям и приезжающим пользоваться пляжем, городским службам дано распоряжение полностью прекратить доступ посетителей на побережье.
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