В Египте закрыли «опасный» пляж

В Египте закрыли пляж, на котором за неделю утонули более 20 человек

Губернатор Александрии на Средиземном море в Египте распорядился закрыть один из городских пляжей, на котором за неделю утонули более 20 местных жителей, пишет египетская газета "Масрави". Сообщается, что опасный Пальмовый пляж расположен в александрийском районе аль-Агми. Местные жители прозвали этот участок побережья "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных течений в этом районе. Только за одну неделю здесь утонул 21 человек. Губернатор Александрии запретил местным жителям и приезжающим пользоваться пляжем, городским службам дано распоряжение полностью прекратить доступ посетителей на побережье.