Пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб, сообщил источник

Один пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб, судьба второго остается неизвестной, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Ранее израильские военные сбили самолет "Сухой" , который, по их мнению, нарушил границы около Голанских высот. При этом сирийский военный источник сообщил, что бомбардировщик наносил удары по позициям ИГ* и не заходил в чужое воздушное пространство. В Израиле подчеркнули, что прежде чем сбить самолет, военные убедились, что он не российский.

В мае бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости говорил, что израильские военные "в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24". Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает горячая линия.

Упомянув случай, когда российский пилот "почти пересек нашу границу на Голанских высотах", экс-министр сказал: "Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили".

Протест в ООН

Постпред Израиля в ООН заявил, что власти несколько раз пытались связаться с сирийским истребителем, но не получили ответа.

После инцидента Израиль направит протест миротворцам ООН, которые контролируют режим разъединения на Голанских высотах, сообщает израильская телерадиокорпорация "Кан".

Миротворцы присутствуют на Голанских высотах для поддержания режима прекращения огня между израильскими и сирийскими войсками и контроля за соблюдением соглашения о разъединении.

Конфликт двух стран

У Сирии и Израиля многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла" , которое воюет в регионе на стороне Башара Асада

Так, в воскресенье сирийское агентство САНА сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. В прошлый понедельник позиции сирийской армии также подверглись ракетной атаке. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб. Никто не пострадал.

В ночь на 12 июля израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам правительственных сил в провинции Кунейтра. Однако сирийские комплексы ПВО отразили атаку.