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Число раненых при обстреле в Кабуле возросло
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Число раненых при обстреле в Кабуле возросло до семи 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Число раненых в результате ракетного обстрела, произошедшего в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до семи, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о трех раненых.
"Не менее семи человек получили ранения в результате ракетного обстрела… в Кабуле во вторник", — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что во вторник утром афганская столица подверглась ракетному обстрелу. В общей сложности было выпущено шесть ракет. Три ракеты были запущены из района Пагман неподалеку от афганской столицы по пятому полицейскому кварталу. Одна ракета попала в дом, две другие — по склону горы. Позже были запущены еще три ракеты, которые упали неподалеку от жилого района Афшар.
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