Жертве в Солсбери подарили духи с «Новичком»

Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»

Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в конце июня в Эймсбери Чарли Роули рассказал, что сам подарил контейнер с химикатом погибшей Дон Стерджес . Об этом пишет таблоид The Sun.

Роули поделился, что испытывает чувство вины, так как преподнес своей подруге, как он считал, духи. Флакон с веществом он нашел, предположительно, в парке королевы Елизаветы в Солсбери.

«Я помню, что нашел емкость с парфюмом, которую подобрал и подарил Дон, — сказал он. — Я все еще был на препаратах, когда мне сообщили, что она скончалась. Думаю, я никогда не смогу это пережить».

Как пишет издание, пострадавший также резко раскритиковал российские спецслужбы, якобы оставившие контейнер с «Новичком» в парке.

«Очень безответственно с их стороны, то, как они оставляют такие вещи валяться после того, как сделают свои дела, — поделился Роули. — Это предназначалось для кого-то конкретного, неправильно оставлять его [флакон], чтобы кто-то его нашел».

21 июля специалисты в костюмах химзащиты и масках начали поиск следов нервно-паралитического вещества в общественных туалетах парка королевы Елизаветы.

Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля.

Ранее сообщалось, что погибшая брызгала яд на лицо и руки из флакона, который она нашла в местном парке вместе со своим другом Роули. Это подтверждает версию полиции о том, что «Новичок» был обнаружен в небольшой бутылке в квартире Роули.