Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды

Москвички получили страшные ожоги, выпив магазинной воды

Две девушки, выпившие «воды» в московском спортивном магазине, получили химические ожоги, сообщает РЕН ТВ

После ежевечерней пробежки москвички вошли в торговую точку, как поступали множество раз, чтобы выпить воды, однако на этот раз в емкости с ней находилось не имевшее ни цвета, ни запаха химическое вещество, которое и на вкус напоминало воду.

Тем не менее минувшей ночью обе девушки были госпитализированы с химическими ожогами: одна — с ожогом языка, вторая — желудочно-кишечного тракта, в результате которого в ее желудке началось кровотечение.

При этом сотрудники магазина, торгующего спортивными товарами, не сумели объяснить попадание химического вещества в предназначенную для воды емкость.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.