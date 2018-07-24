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Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
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Москвички получили страшные ожоги, выпив магазинной воды 

Рамблер 1 час назад
Две девушки, выпившие «воды» в московском спортивном магазине, получили химические ожоги, сообщает РЕН ТВ.
После ежевечерней пробежки москвички вошли в торговую точку, как поступали множество раз, чтобы выпить воды, однако на этот раз в емкости с ней находилось не имевшее ни цвета, ни запаха химическое вещество, которое и на вкус напоминало воду.
Тем не менее минувшей ночью обе девушки были госпитализированы с химическими ожогами: одна — с ожогом языка, вторая — желудочно-кишечного тракта, в результате которого в ее желудке началось кровотечение.
При этом сотрудники магазина, торгующего спортивными товарами, не сумели объяснить попадание химического вещества в предназначенную для воды емкость.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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