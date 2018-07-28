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Обнаружены тела утонувших в Каспийском море детей
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Спасатели обнаружили тела утонувших в Каспийском море детей 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Спасатели обнаружили тела двух детей, утонувших в Каспийском море в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По состоянию на 17:00 мск 28 июля в Дербентском районе найдены тела утонувших мальчика и девочки. Поиски завершены", — сказал представитель ведомства.
24 июля мужчина 1965 года рождения и трое детей 2004, 2008 и 2011 годов рождения утонули в Каспийском море в селе Хазар Дербентского района. 25 июля было найдено тело одного из трех утонувших детей, а также тело мужчины. Как уточнили в правоохранительных органах Дагестана, погибший мужчина — прокурор отдела военной прокуратуры Западного военного округа Таймураз Гаджиметов. Он пытался вытащить из воды двоих племянников — девочку 7 лет и 12-летнего мальчика и свою 14-летнюю дочь.
По факту происшествия следственные органы проводят проверку. К поискам были привлечены 82 человека и 27 единиц техники, в том числе семь плавсредств и вертолет Ми-8.
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