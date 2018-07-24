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Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
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Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко 

Lenta.ru 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
Супруга российского журналиста Аркадия Бабченко Ольга в разговоре с «Русской службой Би-би-си» раскрыла подробности инсценировки покушения на ее мужа, осуществленной Службой безопасности Украины (СБУ).
По словам женщины, ее охватил «ужасающий страх» в тот момент, когда Бабченко сообщил, что на него готовится покушение.
«Я спросила: "Что будем делать"? Аркадий, не задумываясь, ответил, что принял решение: "Будем ловить гадов". Вот так и сказал: "Я хочу их поймать"», — рассказала супруга журналиста.
После того, как сотрудники СБУ предложили семье инсценировать покушение на Бабченко, чтобы выйти на заказчиков убийства, Ольга просила спецслужбу придумать какой-то иной вариант выхода из ситуации. «Конечно, это безумие. Конечно, меньше всего мы хотели бы этого в своей жизни, хотелось этого избежать всеми возможными способами. Но вариантов не было никаких. Мы уточняли несколько раз, несколько раз я задавала вопрос: "Может быть, какой-то есть иной выход? Другой способ?". Нет. Мне сказали: "Нет. " Ну, это распространенная практика — вот такое "убийство"», — поведала она.
Семья Бабченко была представлена бывшему участнику военных действий в Донбассе Алексею Цымбалюку, который, по утверждению следствия, был нанят предпринимателем Борисом Германом для убийства журналиста.
«Я беспокоилась о том, как он потом будет объяснять своим заказчикам, почему Аркадий жив. Конечно, я переживала. А вдруг его убьют? А вдруг с ним что-то случится?» — рассказала женщина о первой встрече с Цымбалюком, которая состоялась до инсценировки покушения.
29 мая, когда Цымбалюк пришел «убивать» Бабченко, ветеран войны в Донбассе пожелал супругам «доброго здоровьица», чтобы разрядить обстановку. «Нервы были на пределе: мы понимали, что все, процесс не остановить. Он разрядил обстановку, дал нам две минутки передохнуть. Он с юмором», — отметила супруга Бабченко.
После осуществления «покушения» на журналиста в квартиру Бабченко начали стекаться друзья россиянина, убежденные в правдивости информации о его гибели. По словам Ольги Бабченко, первым на место прибыл журналист Айдер Муждабаев. «Ну это невозможно, конечно, вспоминать. Он плакал как ребенок, у которого на глазах убили маму. Я не видела, чтобы мужчина так плакал. Он просто выл. И просил у меня прощения. Да, он считал, что это он виноват — он уговорил Аркадия остаться в Киеве, он чувствовал себя виновным», — рассказала она, отметив, что эти минуты стали самой тяжелой частью всей операции.
После «воскрешения» Бабченко, произошедшего на следующий день, 30 мая, все друзья семьи, по словам супруги журналиста, были счастливы. «Все сразу захотели встретиться, никто не обиделся, ни у кого не было ни капли злости», — сказала Ольга Бабченко.
СБУ утверждает, что заказать убийство российского журналиста пытался исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман, который, по данным обвинителей, имеет тесные контакты с Россией. В список потенциальных жертв, помимо самого Бабченко, входили десятки проживающих на Украине человек. В июне Донбассе Алексей Цымбалюк, нанятый Германом для убийства Бабченко, заявил, что число потенциальных жертв в этом списке достигало 60 человек.
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