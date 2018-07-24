Избитый студент-медик вышел из комы

Избитый на Андреевском мосту студент-медик вышел из комы

Студент-медик, которого жестоко избили на Андреевском мосту в мае, вышел из комы. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Более двух месяцев Амир Абумуслимов находился в критическом состоянии. Что еще предстоит сделать врачам, чтобы поставить молодого человека на ноги?

По словам отца пострадавшего, глаза у сына открыты и, кажется, что он все понимает, хотя разговаривать сам пока не может. На глазах у родителей Амира Абумуслимова — слезы счастья и надежды, ведь до этого момента 18-летний студент почти два месяца провел в коме. За это время его из Первой Градской больницы его перевезли в Центр реаниматологии и реабилитологии в Солнечногорском районе Подмосковья

Как пояснил первый замдиректора федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Игорь Пряников, травма Амира Абумуслимова — крайне тяжелая, однако, врачи уже определили первоочередные задачи после его выхода из комы. По словам Пряникова, это — "восстановление нарушенной функции дыхания, отключение от аппарата искусственной вентиляции легких, восстановление функции глотания, восстановление сознания".

Врачи полагают. что молодой организм поможет пострадавшему быстрее восстановить здоровье. А пока их возможный коллега — юноша мечтал стать хирургом — остается в реанимации. Родители говорят, что не хотели бы, чтобы друзья и знакомые видели их сына в таком состоянии: из-за кровоизлияния в мозг молодому человеку потребовалась трепанация черепа.

Для столь серьезных последствий хватило одного удара. Это случилось 12 мая на Андреевском мосту. Тогда студент второго курса медицинского университета имени Сеченова Амир Абумуслимов и его друг вышли из студенческого общежития прогуляться, но к ним привязалась компания молодых людей. По словам Ирин Бахотской, которая стала очевидицей нападения, молодые люди задирали и провоцировали студентов. Затем они схватили Амира Абумуслимова и позвали Анвара Батирова, "просто привели его, как орудие убийства", рассказала москвичка.

Руки-молоты Анвара Батирова, действительно, можно считать оружием, ведь он боец смешанных единоборств, и ему ничего не стоит отправить в нокаут даже профессионала. Отрабатывал ли он удары на более слабом ровеснике, или для его агрессии были другие причины, предстоит выяснить следователям. В ходе конфликта Абумуслимов получил сильный удар в голову. Позже медики диагностировали у него инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг. Пострадавший впал в кому.