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Задержан заммэра Махачкалы
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Задержан заммэра Махачкалы 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дагестанские силовики задержали заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова. В ближайшее время чиновнику могут предъявить обвинение.
Курбана Курбанова задержали сотрудники УФСБ и МВД по Дагестану, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. По словам собеседника агентства, заммэра могут обвинить в связях с бывшим градоначальником Мусой Мусаевым, который подозревается в превышении должностных полномочий.
Ранее News.ru писал, что, по версии следствия, Мусаев нанес бюджету республики ущерб в размере 80 млн рублей. Экс-мэр свою вину не признает.
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