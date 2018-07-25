Задержан заммэра Махачкалы

Дагестанские силовики задержали заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова . В ближайшее время чиновнику могут предъявить обвинение.

Курбана Курбанова задержали сотрудники УФСБ МВД по Дагестану , сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. По словам собеседника агентства, заммэра могут обвинить в связях с бывшим градоначальником Мусой Мусаевым , который подозревается в превышении должностных полномочий.

Ранее News.ru писал, что, по версии следствия, Мусаев нанес бюджету республики ущерб в размере 80 млн рублей. Экс-мэр свою вину не признает.