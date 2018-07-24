Ещё
Жертвами прорыва плотины в Лаосе стали более 40 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лаосе более 40 человек погибли из-за прорыва плотины ГЭС 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: © AP Photo
Более 40 человек погибли, еще около 200 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного внезапным прорывом дополнительной плотины строящейся гидроэлектростанции в провинции Аттапы на юге Лаоса, сообщает в среду на своей странице в социальной сети Facebook лаосская волонтерская группа, собирающая в стране помощь для пострадавших.
Катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы, находящейся на юге Лаоса и граничащей с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай ("деревня" в Лаосе — наименьшая административно-территориальная единица).
Официальных данных о количестве погибших пока не поступало, однако лаосское государственное новостное агентство КПЛ сообщило во вторник о наличии жертв и сотнях пропавших без вести. Агентство также сообщило, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова. Вьетнамское государственное новостное агентство ВНА сообщило во вторник вечером о том, что в течение дня во вторник спасатели обнаружили в районе катастрофы 28 тел погибших.
Во вторник премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил ежемесячное заседание правительства и направился вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения. Властям провинции удалось начать эвакуацию населения шести деревень еще вечером в воскресенье, когда компания, ведущая строительство, сообщила о вероятности прорыва плотины в результате многодневных сильных ливней. В случае начала наводнения в ходе эвакуации жителям было предложено перейти на более высокие места и дожидаться вывоза с затопленной территории плавсредствами. Прорыв плотины произошел, когда все еще шла пешая эвакуация. Во вторник эвакуация продолжилась уже с помощью лодок и плотов.
Гидроэлектростанция Сепиан-Се Нам Ной строится консорциумом, состоящим из предприятий Южной Кореи, Лаоса и Таиланда, с финансированием таиландскими банками под инвестиционные гарантии Южной Кореи. Сепиан-Се Нам Ной является одной из сети электростанций, строящихся на горных реках Лаоса, потенциал гидроэнергетики которого считается одним из самых высоких в Азии. Опираясь на уже существующие мощности, Лаос экспортирует электроэнергию в больших количествах в Таиланд и в меньших — в другие соседние страны. Создание большого каскада электростанций на реке Меконг, ее притоках и множестве горных рек Лаоса может превратить страну в "электрическую житницу Азии", как это было спрогнозировано в специальном докладе экспертной группы ООН по оценке гидроэнергоресурсов страны еще в 1988 году. Большинство проектов строительства электростанций в Лаосе финансируется иностранными инвесторами, чаще всего предприятиями из КНР и Таиланда.
До начала строительства электростанций горные провинции Лаоса не испытывали катастрофических наводнений даже в сезон дождей. В последние годы аварии на объектах строительства ГЭС неоднократно вызывали сильные наводнения в горных районах страны.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 59 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы64
НАТО готовится напасть на Россию155
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение