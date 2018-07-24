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Прохожие задержали насильника на Ямале
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На Ямале случайный прохожий задержал насильника, напавшего на девочку 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
Случайный прохожий задержал подозреваемого в насилии над ребенком, пытавшегося сбежать с места преступления в городе Лабытнанги (ЯНАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел вечером в понедельник. По данным следствия, 36-летний житель Ямала заманил девочку, не достигшую 12-летнего возраста, в кустарник за жилым домом.
"Воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Его действия были прерваны проходившей мимо женщиной, поднявшей тревогу. Убегающего с места преступления насильника задержал случайный прохожий", — говорится в сообщении.
Подозреваемый, в отношении которого возбуждено дело, дает признательные показания. Следователи отмечают, что намерены ходатайствовать о заключении его под стражу. Потерпевшей девочке оказывается медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.
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