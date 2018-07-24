Прохожие задержали насильника на Ямале

На Ямале случайный прохожий задержал насильника, напавшего на девочку

Инцидент произошел вечером в понедельник. По данным следствия, 36-летний житель Ямала заманил девочку, не достигшую 12-летнего возраста, в кустарник за жилым домом.

"Воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Его действия были прерваны проходившей мимо женщиной, поднявшей тревогу. Убегающего с места преступления насильника задержал случайный прохожий", — говорится в сообщении.

Подозреваемый, в отношении которого возбуждено дело, дает признательные показания. Следователи отмечают, что намерены ходатайствовать о заключении его под стражу. Потерпевшей девочке оказывается медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.