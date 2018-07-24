В Нижнем Новгороде убили журналиста

Журналист Денис Суворов убит в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА "Новости"

По информации СУ Следственного комитета по Нижегородской области, тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено утром 24 июля в районе Казанской набережной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. "убийство".

Также для расследования дела была создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции. В настоящее время обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Как сообщается на сайте телеканала ГТРК "Нижний Новгород", Суворов трагически погиб. Он вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", вел программу "10 минут с Политехом" и был редактором сайта телеканала.