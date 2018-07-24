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У сидевшего в США москвича угнали Tesla
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Автомобиль Tesla похитили у москвича, пока он отбывал тюремный срок в США за хакерство 

Агентство «Москва» 24 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Бывший киберпреступник, причастный, по версии американского следствия, к хищению 9 млн долл., обратился в столичную полицию с просьбой разыскать пропавший автомобиль. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в ночь на 24 июля в ОВД «Бибирево» обратился 35-летний житель столицы Владислав Хорохорин. «Мужчина пояснил, что в 2010 г. приобрел в Германии автомобиль Tesla, после чего перевез его на территорию России и оформил на машину документы, однако на учет в ГИБДД не поставил. Затем он передал транспортное средство своему знакомому для тюнинга, а потом уехал отдыхать в Ниццу, где его задержала местная полиция и по запросу властей США перенаправила в Соединенные Штаты, где ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы за кибермошенничество. В 2017 г. заявитель вернулся на родину и решил найти знакомого и свою машину, однако телефон приятеля оказался недоступен», — сказал источник.
Бывший хакер попросил полицейских разыскать его машину, а те инициировали проверку и устанавливают сумму ущерба.
Гражданин России, Израиля и Украины В. Хорохорин в 2013 г. был приговорен американским судом к семи годам тюрьмы, однако следствие настаивало на 62 годах заключения. Хакера, известного под никнеймом BadB, признали виновным в похищении информации о клиентах западных банков, а также в причастности к хищению 9 млн долл. с чужих счетов.
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