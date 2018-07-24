У сидевшего в США москвича угнали Tesla

Автомобиль Tesla похитили у москвича, пока он отбывал тюремный срок в США за хакерство

Бывший киберпреступник, причастный, по версии американского следствия, к хищению 9 млн долл., обратился в столичную полицию с просьбой разыскать пропавший автомобиль. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ночь на 24 июля в ОВД «Бибирево» обратился 35-летний житель столицы Владислав Хорохорин . «Мужчина пояснил, что в 2010 г. приобрел в Германии автомобиль Tesla, после чего перевез его на территорию России и оформил на машину документы, однако на учет в ГИБДД не поставил. Затем он передал транспортное средство своему знакомому для тюнинга, а потом уехал отдыхать в Ниццу , где его задержала местная полиция и по запросу властей США перенаправила в Соединенные Штаты, где ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы за кибермошенничество. В 2017 г. заявитель вернулся на родину и решил найти знакомого и свою машину, однако телефон приятеля оказался недоступен», — сказал источник.

Бывший хакер попросил полицейских разыскать его машину, а те инициировали проверку и устанавливают сумму ущерба.