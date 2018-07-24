Авария оставила часть Хабаровска без света

Часть Хабаровска осталась без света из-за аварии на подстанции

Отмечается, что диспетчер дал команду на ввод графиков временного отключения потребления в Хабаровске. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сообщается, что без света остались жилые дома и административные здания.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что пуск Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае назначили на декабрь 2019 года.