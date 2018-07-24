Авария оставила часть Хабаровска без света

На подстанции в Хабаровском крае взорвался трансформатор, часть Хабаровска осталась без света.
«В 08:50 на подстанции 220 кВ «Хехцир» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Востока») взорвался трансформатор напряжения ТН-220-1», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Отмечается, что диспетчер дал команду на ввод графиков временного отключения потребления в Хабаровске. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Сообщается, что без света остались жилые дома и административные здания.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что пуск Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае назначили на декабрь 2019 года.