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Выбросившего котов из окна мужчину осудили
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На Урале состоялся суд на мужчиной, выбросившим двух котов из окна 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к году исправительных работ Максима Сытых, дважды выбросившего из окна двух котов, чтобы досадить матери, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.
"Суд назначил Максиму Сытых наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 15% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в жестоком обращении с несколькими животными. По версии следствия, 22 апреля 2018 года около 22.00 местного времени (20.00 мск) Сытых, находящийся в состоянии алкогольного опьянения в комнате № 403 общежития по улице Донбасская в Екатеринбурге, из-за неприязни решил досадить своей матери, которая является инвалидом 2 группы. Для этого мужчина выбросил из окна комнаты, расположенной на четвертом этаже, на асфальт котов матери Кузю и Диню, к которым она была привязана, считает следствие.
После этого Сытых попросил свою дочь, 2007 года рождения, не подозревавшую о его преступных действиях, принести с улицы котов в комнату. Подсудимый, увидев, что коты находятся в комнате, вновь взял кота Диню и выбросил в окно на твердую поверхность, полагают следователи. В итоге, по версии следствия, Сытых причинил коту Дине повреждения в виде перелома таза со смещением, которое ведет к необратимой инвалидности у животного, а коту Кузе — ссадины в области носогубного треугольника.
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