Основательница Femen покончила с собой

Первые акции проходили в основном в Киеве, но с 2012-го движение перенесло свою активность в Европу

10/15 Первые акции проходили в основном в Киеве, но с 2012-го движение перенесло свою активность в Европу

Для привлечения внимания к своим требованиям (запрет проституции, свобода слова и прочее) активистки организации используют свои обнаженные тела

8/15 Для привлечения внимания к своим требованиям (запрет проституции, свобода слова и прочее) активистки организации используют свои обнаженные тела

Шачко основала Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко

7/15 Шачко основала Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко

Однако за два года она дважды совершала попытки суицида

6/15 Однако за два года она дважды совершала попытки суицида

По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья

5/15 По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья

По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время

4/15 По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время

Telegram-канал Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы – фейковые, ненастоящие»)

2/15 Telegram-канал Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы – фейковые, ненастоящие»)

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире

1/15 Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns. По данным канала, это произошло 23 июля.

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.

По данным канала, это произошло 23 июля. Французская полиция забрала её тело на экспертизу.

Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы — фейковые, ненастоящие»).

По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время.

По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья. Однако за два года она дважды совершала попытки суицида.