Основательница Femen покончила с собой 

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.
По данным канала, это произошло 23 июля. Французская полиция забрала её тело на экспертизу.
Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы — фейковые, ненастоящие»).
По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время.
По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья. Однако за два года она дважды совершала попытки суицида.
Шачко основала Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко. Для привлечения внимания к своим требованиям (запрет проституции, свобода слова и прочее) активистки организации используют свои обнаженные тела. Первые акции проходили в основном в Киеве, но с 2012-го движение перенесло свою активность в Европу.