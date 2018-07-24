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На ДВ обнаружили две нарколаборатории
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На Дальнем Востоке обнаружили две нарколаборатории 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
ФСБ России разоблачила в Хабаровском крае две лаборатории по производству наркотиков, которые ежемесячно, по расчетам, приносили владельцам 15 миллионов рублей, сообщает спецслужба во вторник.
Четверо дельцов пойманы с поличным. В лабораториях, где производились синтетические наркотики, найдены около 500 грамм готового мефедрона, свыше 10 килограммов вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 килограммов прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.
"Сбыт готовых наркотических средств осуществлялся через закладки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и их пригородах. Средства от реализации поступали на банковские карты, путем конвертации на интернет-обменниках с использованием криптовалюты", — сказано в релизе.
Налаженная преступная схема была рассчитана на получение около 15 килограммов наркосодержащих веществ в месяц, что в ценах черного рынка превышало 15 миллионов рублей, подсчитали в ФСБ.
Для общения дельцы использовали мессенджеры Telegram и Jabber, указывается в сообщении. Возбуждено уголовное дело.
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