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Смертельный ураган во Вьетнаме убил 27 человек
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Число погибших из-за последствий урагана во Вьетнаме выросло до 27 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: Reuters
Число погибших в результате наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных ураганом "Сон-Тинь", увеличилось до 27, получили ранения 26 человек, семеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Центрального руководящего комитета по предотвращению и контролю стихийных бедствий.
Ранее местное издание VnExpress сообщало, что в результате наводнений и оползней погибли 20 человек, 14 пострадали.
Тайфун "Сон-Тинь" ранее ослаб до категории тропического шторма, однако стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама. Вызванные им наводнения разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан. Более 80 тысяч гектаров рисовых полей оказались затоплены, оползни парализовали движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.
По данным издания, сильнее всего пострадала провинция Йенбай, где разрушены 600 домов, повреждены десятки объектов инфраструктуры и энергетики. Наводнения в этом регионе унесли жизни десяти человек. Власти направили в регион для оказания помощи населению 6,5 тысячи военнослужащих.
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