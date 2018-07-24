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Жестоко убившего девочку маньяка простила полиция
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Убившего девочку в Серпухове маньяка простила полиция 

Дни.ру 24 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Стали известны подробности жизни 27-летнего подмосковного изверга Александра Семина, лишившего жизни пятилетнюю девочку. Оказывается, подозревать мужчину были основания и ранее.
Дети боялись нелюдимого соседа. И для этого у них были все основания: летом 2017 года он спустил штаны перед маленькой девочкой и показал свои гениталии.
Тогда на извращенца написали заявление в полицию. Но наказание эксгибиционист так и не понес. Стражи порядка Семина пожурили и простили, передает "Московский комсомолец". Почувствовав свою безнаказанность, Александр после этого начал преследовать всех соседских детей.
"Мы его очень боялись. Он постоянно за нами ходил, куда бы мы ни пошли. Просто ходил и смотрел, никогда не разговаривал. И взгляд у него такой звериный, дикий. Нам даже приходилось от него убегать", — рассказала одна из девочек.
Малышка, которую 22 июля убил маньяк, этого не знала и "дядю", который позвал ее поесть мороженого и посмотреть игрушки, сначала не испугалась.
Первый обыск в доме Семина результатов не принес. Однако странным показались полицейским свежевыстиранное белье и протертый диван. Повторный осмотр квартиры подтвердил сомнения в том, что именно здесь было совершено преступление. У извращенца нашли мягкую игрушку и босоножки малышки.
Примечательно, что когда-то и сам преступник пытался устроиться в полицию, но неудачно (не прошел психологический тест). Последнее время таксовал. Его описывают как нелюдимого человека. Он всегда ходил один в солнцезащитных очках и слушал психоделическую музыку.
Мать Александра Семина — методист детского сада. По ее словам, сын был нормальным ребенком до армии. Потом в нем что-то сломалось. Кроме того, недавно он попал в аварию и, возможно, ударился головой.
Напомним, тело пропавшей 22 июля девочки нашли на следующий день в сумке у железной дороги в Серпухове. Малышка была убита ударом ножа в грудь. Следователи предполагают, что маньяк также изнасиловал свою жертву.
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