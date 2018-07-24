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Основательница Femen покончила с собой
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Соосновательница Femen покончила с собой 

Рамблер 24 июля 2018
Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.
По данным канала, это произошло 23 июля. Французская полиция забрала её тело на экспертизу.
>> Femen — история предательства
Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы — фейковые, ненастоящие»).
По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время.
По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья. Однако за два года она дважды совершала попытки суицида.
Шачко основало Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко. Для привлечения внимания к своим требованиям (запрет проституции, свобода слова и прочее) активистки организации используют свои обнаженные тела. Первые акции проходили в основном в Киеве, но с 2012-го движение перенесло свою активность в Европу.
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