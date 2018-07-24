Основательница Femen покончила с собой

Соосновательница Femen покончила с собой

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.

По данным канала, это произошло 23 июля. Французская полиция забрала её тело на экспертизу.

Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы — фейковые, ненастоящие»).

По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время.

По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья. Однако за два года она дважды совершала попытки суицида.