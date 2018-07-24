Пятилетняя девочка забила сверстника до комы

Дети до комы избили пятилетнего мальчика в Биробиджане

Пятилетнего ребенка доставили в детскую областную больницу Биробиджана в состоянии комы после того, как его, предположительно, избили 10-летний мальчик и пятилетняя девочка.

«При поступлении ребенок уже находился в коме. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, множественные переломы височной, лобной кости. Множественные рваные раны головы. К тому же малыш потерял много крови», — передает «Интерфакс» слова хирурга детской областной больницы Александр Березань.

В больнице точную причину травм установить не смогли, предполагали даже нападение животного.

Власти региона сообщили, что подозреваемыми в избиении ребенка, имевшего ограничения по здоровью, стали 10-летний мальчик и пятилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в марте мальчика-инвалида избили в Покрове. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, переломы, многочисленные гематомы и ушибы. СМИ сообщали, что избиение на камеру снимала девочка.