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При обстреле в ДНР пострадала девушка
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При обстреле со стороны силовиков пострадала девушка, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Женщина ранена в результате вечернего обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что в понедельник вечером обстрелу подвергся Докучаевск.
"Вчера вечером в результате обстрела населенного пункта Докучаевск из вооружения БМП осколочное ранение получила девушка 1987 года рождения. Пострадавшей оказана своевременная медицинская помощь, состояние здоровья уточняется, — сказал представитель командования ДНР.
Он уточнил, что во время обстрела девушка находилась во дворе своего дома.
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