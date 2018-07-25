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Клиники отказали: посол Сальвадора умерла в Боливии
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СМИ: посол Сальвадора в Боливии умерла после нескольких отказов в медицинской помощи 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: EPA
Посол Сальвадора в Боливии Мадделине Ванесса Брисуела Аревало умерла от инсульта после того, как несколько медицинских учреждений отказались принять ее. Об этом сообщила во вторник газета Pagina Siete со ссылкой на советника-посланника дипломатической миссии Марту Васкес.
"Дело в том, что она обращалась за помощью в примерно семь клиник, но они не хотели оказывать ей помощь, говорили, что у них нет мест, что они не могут принять", — сказала она изданию.
По словам Васкес, Аревало обратилась в первую больницу в ночь на пятницу на прошлой неделе. В конечном счете ее приняли в клинике при Университете Франса Тамайо. Как отметили в медицинском учреждении, к ним посол поступила уже "в сложном состоянии". В понедельник она умерла.
Во вторник в здании МИД Боливии Аревало посмертно наградили орденом Освободителя Симона Боливара. На церемонии присутствовал президент Боливии Эво Моралес, который выразил свои соболезнования в связи со смертью посла.
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