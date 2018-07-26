В Забайкалье шахтеры продолжают голодовку

Более 90 шахтеров продолжают голодовку в Забайкалье

Свыше 90 работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае продолжают начавшуюся во вторник голодовку из-за невыплаты зарплаты, несколько участников могут госпитализировать. Об этом сообщил в четверг ТАСС участник акции, подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.

Во вторник 92 работника золотодобывающего Дарасунского рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая, 33 шахтера уведомили руководство предприятия о начале голодовки. По данным прокуратуры края, предприятие задолжало работникам 32 млн рублей. К утру среды число участников голодовки возросло до 70 человек, затем увеличилось до 87.

"В голодовке на данный момент участвуют 92 человека. Сейчас нас осматривают медики, из-за проблем с давлением планируется госпитализировать несколько человек — сколько именно, еще не решили", — сказал Михеичев.

Протестующие по-прежнему находятся на втором этаже административно-бытового корпуса предприятия. Люди обеспечены питьевой водой.

Протесты на руднике

Это уже не первая акция протеста на Дарасунском руднике. В мае прошлого года 81 работник этого предприятия отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. Прекратить акцию удалось только после встречи губернатора края Натальи Ждановой с протестующими. В сентябре 2017 года около 50 бывших работников рудника несколько дней проводили голодовку из-за задержек в выплате зарплат.

Осенью прошлого года стало известно, что прежний владелец рудника компания "Южуралзолото" продала 100% уставного капитала ООО "Дарасунский рудник" компании "Урюмкан".

Проблемы рудника

Износ оборудования на Дарасунском руднике составляет 90%, а из пяти его шахт работает только одна — "Юго-Западная". Гендиректор предприятия Евгений Рогалев рассказал ТАСС , что работа остальных шахт была остановлена при прежних собственниках, в том числе из-за плохого технического состояния.

В этом году ситуацию осложнили паводки. Грунтовые воды подтопили нижние горизонты шахты "Юго-Западная", работы там были приостановлены. Кроме того, из-за паводков собственник рудника, золотодобывающая компания "Урюмкан", приостановил работу на большинстве своих месторождений.