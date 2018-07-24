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В Забайкалье шахтеры объявили голодовку
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В Забайкалье шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 30 шахтёров рудника Дарасунский в посёлке Вершино-Дарасунский Забайкальского края объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры края.
"Девяносто два сотрудника ООО "Дарасунский рудник" приостановили работу, из них 33 объявили голодовку", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вопрос зарплаты на руднике, проданного компанией "Южуралзолото" компании "Урюмкан" после забастовки шахтёров летом 2017 года, находится на постоянном контроле прокуратуры.
"Мы ещё 16 июля внесли представление о сложившейся задолженности руководству компании ООО "Дарасунский рудник", продолжаем проверку, в том числе рассматриваем вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности", — уточнили в пресс-службе.
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