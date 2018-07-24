Разрубившая кота девушка оказалась дочерью чиновника

Разрубившая котенка девушка оказалась дочерью главы сельсовета

Девушка, зарубившая топором живого котенка, оказалась дочерью главы местного сельсовета, сообщили в администрации Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края.

После того, как история приобрела громкий общественный резонанс, глава сельсовета и его дочь удалили свои аккаунты в соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Новости»

В администрации поселка сообщили, что мужчина «в настоящий момент находится в отпуске и на работе появился только через две недели». Там отметили, что он работает в должности главы сельского совета уже второй созыв — шестой год.

Тем временем жители Алтайского края на сайте change.org начали сбор подписей за наказание девушки.

«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок. Ужасное убийство произошло накануне в селе Михайловка, Алтайский край», — говорится в обращении.

К утру вторника петицию подписали более 5 тыс. человек.