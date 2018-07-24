Разрубившая кота девушка оказалась дочерью чиновника

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Разрубившая котенка девушка оказалась дочерью главы сельсовета 

Деловая газета «Взгляд» 24 июля 2018
Фото: ТАСС
Девушка, зарубившая топором живого котенка, оказалась дочерью главы местного сельсовета, сообщили в администрации Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края.
После того, как история приобрела громкий общественный резонанс, глава сельсовета и его дочь удалили свои аккаунты в соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Новости».
В администрации поселка сообщили, что мужчина «в настоящий момент находится в отпуске и на работе появился только через две недели». Там отметили, что он работает в должности главы сельского совета уже второй созыв — шестой год.
Тем временем жители Алтайского края на сайте change.org начали сбор подписей за наказание девушки.
«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок. Ужасное убийство произошло накануне в селе Михайловка, Алтайский край», — говорится в обращении.
К утру вторника петицию подписали более 5 тыс. человек.
Напомним, полицейские на Алтае начали проверку видеоролика, размещенного в Сети, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка.
В январе «хабаровских живодерок» Алену Савченко и Алину Орлову, осужденных за жестокие убийства животных, отправили в колонию.
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