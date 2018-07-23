Ещё
Дело о госизмене начинает разрастаться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: в деле о госизмене в ЦНИИМаш двое подозреваемых 

ТАСС 1 час назад
В рамках уголовного дела против сотрудника ФГУП ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации "Роскосмос" — Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, появился второй подозреваемый, сообщил в понедельник ТАСС источник.
"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", — сказал собеседник агентства, уточнив, что второй фигурант арестован.
>> В "Роскосмосе" прояснили дело о госизмене
Источник также отметил, что сначала был задержан первый фигурант, а уже потом Кудрявцев.
"Суд также санкционировал обыски по местам работы и проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия, которое находится в активной стадии", — подчеркнул собеседник агентства.
В госкорпорации "Роскосмос" отметили, что не владеют информацией о втором подозреваемом.
"Роскосмос такой информацией не располагает", — заявили в пресс-службе корпорации.
Ранее сообщалось, что Кудрявцев был арестован 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам. Как пояснили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, следствие не имеет вопросов к текущему руководству института и интересуется событиями 2013 года.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщилТАСС, что столичный суд санкционировал арест 74-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил ТАСС информацию об аресте ученого, не сообщив подробностей.
В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как делу присвоен гриф "совершенно секретно". Вместе с тем в картотеке районного суда на 19 июля действительно было назначено заседание по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), однако фамилия подозреваемого скрыта.
ТАСС: последние новости
ФПА поможет обеспечить защиту адвокату Бирюковой по делу об избиении в колонии Ярославля В Подмосковье задержан предполагаемый убийца пятилетней девочки Полиция проверяет сообщение о захвате в заложники детей на юге Москвы
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политик лично проверил Крымский мост136
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль146
«Плеер.ру» приостановил работу после обысков26
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание232
Россияне взбунтовались из-за нового налога481
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение