Дело о госизмене начинает разрастаться

Источник: в деле о госизмене в ЦНИИМаш двое подозреваемых

"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", — сказал собеседник агентства, уточнив, что второй фигурант арестован.

Источник также отметил, что сначала был задержан первый фигурант, а уже потом Кудрявцев.

"Суд также санкционировал обыски по местам работы и проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия, которое находится в активной стадии", — подчеркнул собеседник агентства.

В госкорпорации "Роскосмос" отметили, что не владеют информацией о втором подозреваемом.

"Роскосмос такой информацией не располагает", — заявили в пресс-службе корпорации.

Ранее сообщалось, что Кудрявцев был арестован 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам. Как пояснили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, следствие не имеет вопросов к текущему руководству института и интересуется событиями 2013 года.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщилТАСС, что столичный суд санкционировал арест 74-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил ТАСС информацию об аресте ученого, не сообщив подробностей.

В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как делу присвоен гриф "совершенно секретно". Вместе с тем в картотеке районного суда на 19 июля действительно было назначено заседание по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), однако фамилия подозреваемого скрыта.