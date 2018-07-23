Двух марокканцев обвинили в планировании терактов в Голландии и Франции

Двум мужчинам предъявлены обвинения в планировании терактов в Нидерландах и во Франции , сообщает издание NL Times со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

По данным издания, оба подозреваемых — мужчины до тридцати лет, граждане Марокко . Сообщается, что они были задержаны 17 июня, но информация о задержании была обнародована только 23 июля, когда им были предъявлены обвинения. Во время ареста мужчин при них не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатых веществ.

Задержание было произведено на основе информации голландской службы разведки и безопасности (AIVD), которая выяснила, что один из подозреваемых собирался совершить атаку в Париже после Рамадана (священный для мусульман праздник окончания месяца поста прошел с 15 по 17 июня).

"В одной из переписок в чате один из подозреваемых упомянул план атаки. Он также отправил фото полицейского участка Веранда в Роттердаме", — заявил прокурор. "Он хотел умереть как мученик", — добавил он.

Шеф полиции Роттердама Франк Пааув (Frank Paauw) отметил, что фотография местного полицейского участка их озаботила. Сотрудники участка в Веранде были оповещены об этом в понедельник.