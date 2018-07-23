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Пациент психбольницы умер от удара санитара
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Пациент психбольницы умер от удара санитара 

Рамблер 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пациент психиатрической больницы в Петербурге скончался после удара санитара, передает Life.ru.
31-летний санитар больницы Святого Николая Чудотворца сам явился в полицию с повинной. По его словам, 62-летний пациент отличался буйным нравом, и ему пришлось применить физическую силу, однако он не рассчитал удар.
Пациент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Врачи несколько часов боролись его за жизнь, но спасти его не удалось.
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