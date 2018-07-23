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Больной аутизмом ограбил банк и купил пылесос
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Больной аутизмом ограбил банк и купил пылесос 

News.ru 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Страдающий аутизмом житель Краснодарского края настолько впечатлился компьютерной игрой GTA, что решил воплотить её в жизнь. Юноша совершил нападение на микрофинансовую организацию для того, чтобы пожертвовать церкви пылесос.
18-летний молодой человек с лёгкой руки своей матери рос очень набожным, поэтому, когда ему представилась удобная возможность, сделал пожертвование в пользу церкви.
Ограбив микрофинансовую организацию на 16 тысяч рублей, он купил новый пылесос для знакомого батюшки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомлённый источник.
Служители церкви, узнавшие о происхождении денег, сдали юношу силовикам. Теперь ему грозит лишение свободы или принудительное лечение.
Ранее News.ru писал, что неизвестные в центре Москвы похитили сумку с 1 миллионом рублей. Ограбление произошло в одном из столичных кафе.
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