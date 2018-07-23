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Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание
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Генерал нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Заключенный Евгений Макаров из ярославской колонии, избиение которого сняли на видео, пытался спровоцировать сотрудников колонии. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант Анатолий Рудый, передает «Интерфакс».
Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников», утверждает замглавы ФСИН.
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Рудый добавил, что «в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее».
«Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — отметил он.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что год назад после обращения подвергнувшегося пыткам заключенного видел съемку, но на ней был представлен «отрезок, а не полная картина произошедшего».
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию №8, где в настоящее время содержится Макаров.
20 июля была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники колонии №1 в Ярославской области устроили пытку для заключенного. Мужчину сковали наручниками, положили на стол и били ему по ногам, а также поливали голову водой. Инцидент произошел летом прошлого года, и, несмотря на старания правозащитников, дело возбуждено так и не было.
В настоящее время 17 сотрудников колонии отстранены от работы. Шестеро задержаны.
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